Політика

WSJ: Україна запросила у США далекобійні ракети для продовження наступу

12 Вересня 2022 21:01
22

Україна запросила у Конгресу США 29 видів систем озброєння та боєприпасів для продовження наступу у 2023 році. Зокрема, у списку є ракети великої дальності ATACMS.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У документі перераховуються десятки типів озброєнь, які, за словами уряду Києва, знадобляться для продовження наступу у 2023 році.

Серед них армійська тактична ракетна система, або ATACMS, дальність якої може сягати 300 км. Проте адміністрація президента США Джо Байдена поки відмовилася надати цю систему через побоювання, що Україна може використати її для удару по території Росії та розпалити ширший конфлікт із Заходом.

У перелік вимог України для “наступальних операцій” входять 29 видів систем озброєння та боєприпасів. Серед них танки, безпілотники, артилерійські системи, більше протикорабельних ракет “Гарпун” і 2000 ракет для HIMARS.

Зазначається, що запити України надійшли, коли війська розбили окупантів у Харківській області.

Додамо, що ATACMS в залежності від модифікації здатні вражати цілі на відстані від 165 до 300 км. Це клас ракет “земля-земля”, вони не лише далекобійні, а й високоточні. Для їхнього запуску потрібні пускові установки М142 HIMARS та M270 MLRS, які є в України.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
Думки
Арсен АВАКОВ

1 бутылка вина из коллекции позволила купить 100 пар берцев для ЗСУ
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Наше настоящее. Запретное слово из четырех букв
Александр КИРШ

Почему Украина — страна, а оркостан — стадо
Юрій БУТУСОВ

8 сентября – день освобождения Балаклеи
усі думки
ТОП-новини
12 Вересня 2022 18:46
100

ЗСУ відбили спроби штурму росіян біля 6 населених пунктів. На звільнених територіях триває зачистка, – Генштаб
12 Вересня 2022 21:20
0

Звільнення Харківщині: Forbes оцінив контрнаступ ЗСУ в цифрах
12 Вересня 2022 20:43
29

ЗСУ звільнили 6 тисяч квадратних кілометрів території, – Маляр
12 Вересня 2022 20:04
49

Харківщина забруднена боєприпасами більше, ніж Київщина та Сумщина
12 Вересня 2022 17:57
92

У звільненому від російських окупантів селі на Харківщині знайшли вбитими чотирьох людей
Останні новини
усі новини