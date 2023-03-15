Винищувачі ВПС Британії та Німеччини спільно перехопили російські літаки біля Естонії

Винищувачі Королівських ВПС Великої Британії та Німеччини перехопили російський літак поблизу повітряного простору Естонії в рамках першої спільної операції такого роду.
Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє BBC.
Два винищувачі Typhoon були підняті у вівторок для перехоплення літака-заправника Іл-78, що летів між Санкт-Петербургом і Калінінградом.
Літак не виходив на зв’язок з авіадиспетчерами в Естонії.
Британські і німецькі військово-повітряні сили в даний час проводять планові спільні операції НАТО з патрулювання повітряного простору в регіоні.
Саме перехоплення було звичайною справою, але це перший випадок, коли дві країни проводять таку операцію разом.
Інцидент стався на тлі посилення напруженості між НАТО і Росією через російське вторгнення в Україну, хоча немає жодних доказів будь-якого зв’язку з повідомленнями про зіткнення російського винищувача і американського безпілотника над Чорним морем, що сталося у вівторок.
Після супроводу російського літака обидва винищувачі були перенаправлені на перехоплення літака Ан-148, який також проходив поблизу повітряного простору Естонії.
Літаки входять до складу 140-го експедиційного авіакрила ВПС Росії і німецького 71-го тактичного авіакрила “Ріхтгофен”.
ВПС Британії готуються до того, щоб у квітні перебрати від німецьких ВПС провідну роль в давно започаткованій місії НАТО з патрулювання повітряного простору в Балтії.
Потім вона очолюватиме місію протягом чотирьох місяців, а спільні британські і німецькі операції триватимуть до кінця квітня.
Чотири літаки RAF Typhoon наразі розгорнуті в рамках місії і базуються на авіабазі Емарі в Естонії.