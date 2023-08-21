Восени РФ може оголосити нову хвилю мобілізації, – ГУР

Восени 2023 року росіяни можуть оголосити нову “публічну” хвилю мобілізації та призвати до окупаційної армії ще від 200 до 250 000 осіб. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Журналіст поставив питання про законодавчі зміни в Росії, які стосуються посилення відповідальності за ухилення від мобілізації, а також чутки про те, що нова хвиля призову буде восени.

За словами Юсова, фактично мобілізація в РФ не припинялася, оскільки Кремль постійно набирає нових людей.

“М’ясний фонд регулярно поповнюються. У Кремлі бояться негативних настроїв, думають над тим, як посилити мобілізаційний запал та мотивувати йти на війну”, — сказав розвідник.

Він назвав нову хвилю мобілізації у росіян восени “імовірним сценарієм”.