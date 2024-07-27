Кримінал

Унаслідок обстрілу Сумщини загинула дитина
27 Липня 2024 15:30
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Знищена російським обстрілом автівка / Фото: Прокуратура Сумщини

Російські окупаційні війська обстріляли центр Глухова Сумської області. Від обстрілу постраждали десятеро людей, серед яких більшість – діти.

Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Ударів росіяни завдавали з реактивних систем залпового вогню. Загалом у Глухівській громаді пролунало 12 вибухів.

За попередніми даними, травмовано 10 людей, із яких 6 — діти. Одна жінка й дитина перебувають у важкому стані.

На місці працюють оперативні служби.

UPD 16:00 Як повідомляє прокуратура Сумщини, унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні.

Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.


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