Унаслідок обстрілу Сумщини загинула дитина

Російські окупаційні війська обстріляли центр Глухова Сумської області. Від обстрілу постраждали десятеро людей, серед яких більшість – діти.
Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Ударів росіяни завдавали з реактивних систем залпового вогню. Загалом у Глухівській громаді пролунало 12 вибухів.
За попередніми даними, травмовано 10 людей, із яких 6 — діти. Одна жінка й дитина перебувають у важкому стані.
На місці працюють оперативні служби.
UPD 16:00 Як повідомляє прокуратура Сумщини, унаслідок обстрілу поранено 13 цивільних осіб, серед яких 7 дітей. Через деякий час 14-річний хлопчик помер у лікарні.
Також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби.