Політика

Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

13 Вересня 2022 20:39
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Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков та його заступник Ростислав Замлинський, Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач Національної гвардії Юрій Лебідь, т. в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов та заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

У форматі відеозв’язку до засідання Ставки приєдналися: командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування «Захід» Сергій Літвінов та командувач військ Оперативного командування «Південь» Андрій Ковальчук.

Були заслухані доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо активних дій сил оборони зі звільнення України від російських окупантів. Зазначено, що в результаті наступальної операції деокуповано понад 4 тис. кв. км території, понад 300 населених пунктів, у яких уже проведені стабілізаційні заходи. Операція триває.

Президент України дав доручення Державній прикордонній службі забезпечити охорону держкордону на звільнених територіях.

Крім того, учасники розглянули проект бюджету сектору безпеки й оборони на 2023 рік. Як наголосив Володимир Зеленський, загальна сума оборонного бюджету України на наступний рік попередньо становить понад 1 трлн грн.


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