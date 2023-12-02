Політика

Важкі бої точаться біля Авдіївки, Бахмута і Мар’їнки – Генштаб

2 Грудня 2023 19:45
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генштаб

Протягом доби відбулось 69 бойових зіткнень. Ворог завдав 3 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

  • На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак.
  • На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 3 атаки.
  • На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак.
  • На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 20 атак.
  • На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 9 атак.
  • На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледару, західніше Старомайорського Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку противник 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику.

Протягом доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 4 артилерійським засобам противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59.


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