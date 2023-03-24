Політика

В ЄС підтримали створення механізму реєстрації збитків, завданих Україні росією

24 Березня 2023 15:00
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За підсумками саміту лідерів ЄС, Європейська рада підтримала створення механізму для реєстрації збитків, що були завдані росією Україні, а також відновлення України за рахунок російських активів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на висновок саміту.

“Разом із партнерами Європейський союз продовжуватиме активізувати роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів росії для відновлення України та з метою відшкодування відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права”, – йдеться в заяві.

Також зазначається, що ЄС й надалі підтримуватиме відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами.


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