В День народження Порошенка українці зібрали 1 мільйон для ЗСУ

Понад 1 мільйон гривень на закупівлю тягача для військової техніки Oshkosh M1070 зібрали небайдужі українці лише за один день. Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Друзі, ви неймовірні! В день народження Петра Порошенка ми проанонсували, що хочемо в якості подарунка зробити донати на тягач Oshkosh M1070, яким можна перевозити та евакуювати військову техніку. За день було зібрано понад 1 млн грн» – зазначила народна депутатка.

«Ми розповіли про це Петру Порошенку, він розчулений. І дякує кожному, хто долучився до такого крутого подарунка», – додала вона.

Також Ірина Геращенко нагадала, що Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану «Справою Громад» суму.

«Це чудовий подарунок, який наближає нашу спільну перемогу над ворогом», – зазначила співголова фракції.

«Європейська Солідарність» дякує всім, хто продовжує допомагати ЗСУ. ГО «Справа Громад» звітує про кожну зібрану гривню. І зараз вони продовжують збирати кошти на пікапи і буржуйки, бо скоро зима», – резюмувала Ірина Геращенко.

14 вересня ГО «Справа Громад» та Фонд Порошенка повідомили про отримання експортних ліцензій Державного департаменту США на закупівлю найбільших танкових тягачів у світі Oshkosh M1070. Вартість однієї машини – 90 тис. доларів США.

Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуації бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 70 тонн. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.