Політика

В День народження Порошенка українці зібрали 1 мільйон для ЗСУ

29 Вересня 2022 14:59
61
порошенко

Понад 1 мільйон гривень на закупівлю тягача для військової техніки Oshkosh M1070 зібрали небайдужі українці лише за один день. Про це повідомила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко.

«Друзі, ви неймовірні! В день народження Петра Порошенка ми проанонсували, що хочемо в якості подарунка зробити донати на тягач Oshkosh M1070, яким можна перевозити та евакуювати військову техніку. За день було зібрано понад 1 млн грн» – зазначила народна депутатка.

«Ми розповіли про це Петру Порошенку, він розчулений. І дякує кожному, хто долучився до такого крутого подарунка», – додала вона.

Також Ірина Геращенко нагадала, що Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану «Справою Громад» суму.

«Це чудовий подарунок, який наближає нашу спільну перемогу над ворогом», – зазначила співголова фракції.

«Європейська Солідарність» дякує всім, хто продовжує допомагати ЗСУ. ГО «Справа Громад» звітує про кожну зібрану гривню. І зараз вони продовжують збирати кошти на пікапи і буржуйки, бо скоро зима», – резюмувала Ірина Геращенко.

14 вересня ГО «Справа Громад» та Фонд Порошенка повідомили про отримання експортних ліцензій Державного департаменту США на закупівлю найбільших танкових тягачів у світі Oshkosh M1070. Вартість однієї машини – 90 тис. доларів США.

Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуації бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 70 тонн. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
усі думки
ТОП-новини
29 Вересня 2022 15:46
106

Зеленський скликає на завтра термінове засідання РНБО
29 Вересня 2022 16:45
25

Поліція показала катівню-в’язницю в деокупованому Вовчанську
29 Вересня 2022 15:28
72

Росія вже мобілізувала понад 100 тисяч військових, – Генштаб
29 Вересня 2022 15:12
86

Наслідки російських обстрілів: щонайменше у двох громадах Харківщини зникло світло
29 Вересня 2022 14:13
164

Відбувся черговий обмін полоненими
Останні новини
усі новини