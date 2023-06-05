Українська розвідка перевіряє інформацію про передачу Іраном боєприпасів Росії

Інформація про передачу Іраном Російській Федерації ракет, артилерійських і танкових снарядів наразі перевіряється українською розвідкою.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

«Наразі дана інформація перевіряється. Є факт про військову співпрацю двох режимів, що стосується «шахедів», безпілотників в цілому – це інформація публічна. Що стосується передачі іншого озброєння – це перевіряється», – зазначив Юсов.