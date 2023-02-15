Політика

Україні потрібно декілька місяців для підготовки до деокупації територій — Резніков

15 Лютого 2023 17:09
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війна

Українській армії потрібно декілька місяців, щоб повноцінно підготуватися до звільнення окупованих територій України.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю «Укрінформу».

Він розповів, що всі можливості постачання до України техніки прив’язані передусім до терміну навчання українських військових. Проте йдеться не лише про підготовку екіпажів, але й про відпрацювання їхньої взаємодії у складі підрозділу.

«Тому що в них задача — виконання завдання, що сплановане українським Генштабом. І це завдання спрямоване передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінно готові. А далі вже за рішенням Генштабу будуть відбуватися ті або інші події», — пояснив Резніков.


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