Політика

У Сирії заявили про ізраїльську ракетну атаку на аеропорт Алеппо

22 Березня 2023 08:56
29
читать на русском →
ізраїль, сирія

Міністерство оборони Сирії заявило про ракетну атаку Ізраїлю на сирійський аеропорт в Алеппо, зазначається, що це вже другий удар по об’єкту цього місяця.

Про це пише Al Jazeera.

“Відзначаючи третю атаку на аеропорт Алеппо за останні шість місяців, Ізраїль запустив низку ракет із Середземного моря, на захід від прибережного міста Латакія, о 3:55 ранку” (02:55 за Києвом)”, – зазначили в міноборони.

Раніше цього місяця сирійські державні ЗМІ повідомили, що в результаті нальоту ізраїльської авіації на аеропорт Алеппо була пошкоджена злітно-посадкова смуга, яка була виведена з експлуатації.

“Ізраїль здійснив сотні повітряних атак проти Сирії, але рідко визнає свою відповідальність. Ізраїльські офіційні особи заявляють, що атаки спрямовані на ймовірні іранські склади зброї та особовий склад”, – ствердили журналісти.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Березня 2023 11:14
20

Атака росіян на Київщину: кількість жертв зросла до 4
22 Березня 2023 10:42
30

ЗСУ контратакують у районі Бахмута, наступ окупантів слабшає, – британська розвідка
22 Березня 2023 10:22
32

Перші 122-мм артилерійські снаряди українського виробництва поставили ЗСУ — «Укроборонпром»
22 Березня 2023 09:36
14

Україна і МВФ домовилися про нову програму обсягом $15,6 мільярда
22 Березня 2023 09:23
61

РФ вдарила по гуртожитках і ліцею в Київській області
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки