У США збираються визнати ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією

Міністерство фінансів США збирається визнати російську приватну військову компанію «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією, а також запровадити додаткові санкції проти ПВК та її мережі підтримки по всьому світу.

Про це пише CNN.

Офіційне оголошення рішення планується вже наступного тижня. Так, законодавство США дозволяє запроваджувати проти членів та структур транснаціональних злочинних організацій санкції. Зокрема, замороження будь-яких активів ПВК у США та заборону американським громадянам надавати кошти, товари чи послуги «вагнерівцям».