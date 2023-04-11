Політика

У середу відбудеться перше спільне засідання голів комітетів Європарламенту та Верховної Ради України

11 Квітня 2023 21:19
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рада, єс

Очільники комітетів Верховної ради та Європейського парламенту в середу проведуть перше в історії спільне засідання парламентських органів.

Про це, як пише “Європейська правда“, оголосив Європарламент у вівторок увечері.

Спільне засідання українських та європейських депутатів відбуватиметься в гібридному форматі й буде присвячене обміну думками щодо характеру та викликів процесу вступу України до ЄС.

“Метою стартового засідання в середу є об’єднання голів комітетів Європейського парламенту та Верховної ради України для обговорення подальшого шляху України щодо процесу вступу до ЄС, а також демонстрація солідарності з Києвом, який все ще бореться з російським вторгненням”, – зазначають у Європарламенті.

Захід відкриють президентка Європейського парламенту Роберта Метсола та голова Верховної ради Руслан Стефанчук.

Після цього присутні будуть розділені на дві панелі для обговорення – “Відбудова європейської України” та “Побудова сталого майбутнього разом”.

Депутати Європарламенту та їхні українські колеги обговорять низку питань, пов’язаних із процесом вступу України до ЄС, зокрема економічну політику, верховенство права, боротьбу з корупцією та бюджетний контроль, а також приведення українського законодавства у відповідність до законодавства ЄС та імплементацію законодавства ЄС.

“Очікується, що на першому засіданні учасники також розглянуть шляхи подальшого поглиблення двосторонніх відносин між комітетами своїх відповідних інституцій”, – додають у Європарламенті.


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