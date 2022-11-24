У Росії найближчим часом можлива нова хвиля мобілізації, – Генштаб ЗСУ

Військово-політичне керівництво рф підготувало документ “Висновки війни з НАТО в Україні”, який розповсюджується серед військовослужбовців. В документі вказуються, в тому числі, недоліки в російській армії та зазначається необхідність мобілізації 5 млн росіян для перемоги у війні.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

“Частина даного шедевру (“Висновки війни з НАТО в Україні”) серед іншого висвітлює основні проблеми російських окупаційних військ, серед яких – неспроможність командирів командувати особовим складом у військах, незадовільний стан дисципліни та бойової підготовки, застарілість озброєння та військової техніки, неможливість прийняття командирами рішень без обов’язкового погодження з командуванням тощо. Водночас в кожному документі зазначається, що Сили оборони України мають досить високий рівень оснащення, а їх командири на усіх рівнях можуть самостійно приймати рішення в бойових умовах. Також в документі зазначається, що такої війни не було вже понад 80 років, а для досягнення росією перемоги чисельний склад її армії має становити близько 5 млн військовослужбовців”, – повідомив Громов.

Він відзначив, що за оцінками окремих офіцерів зс рф, це може означати проведення найближчим часом чергової хвилі мобілізації та запровадження в країні воєнного стану.

Відповідаючи на питання, чи формують в Генштабі ЗСУ документ щодо потреб Сил оборони у разі збільшення чисельності ворожої армії, Громов зазначив, що така робота ведеться постійно.

“Одним з моментів планування будь-яких подальших бойових дій є безпосереднє визначення потреби в озброєнні, запасах пального, в боєприпасах та інших матеріально-технічних потребах. Генеральний штаб з першого дня війни проводить такі розрахунки, ці розрахунки уточнюються в залежності від витрат озброєння та військової техніки, витрат матеріально-технічних засобів під час ведення бойових дій, а також з урахуванням матеріально-технічної допомоги, що надходить нам від країн-партнерів. Розрахунки проводяться майже щоденно. Потреби є, вони зазначені нашим партнерам на міжнародному рівні, Генштаб плідно працює з нашими партнерами”, – зазначив Громов.