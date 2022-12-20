Політика

У Росії існують протиріччя щодо нового наступу, – Держдеп США

20 Грудня 2022 18:24
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війна, росія

У Росії розділилися думки щодо того, чи варто розпочинати новий наступ у війні проти України.

Про це заявив високопосадовець Держдепу США, повідомляє Reuters.

“Звичайно, є люди (у Росії), які, як я думаю, хотіли б провести (нові) наступальні операції в Україні. Є й інші, які мають реальні питання щодо можливостей Росії зробити це”, – наголосив чиновник.

Він також зазначив, що незалежно від того, який сценарій розвитку подій вибере Росія, влада США все одно продовжить надавати допомогу Україні.


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