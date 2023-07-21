У Польщі відреагували на погрози Путіна

Відповідаючи на чергові “історичні” претензії російського диктатора Володимира Путіна до сусідніх країн у Польщі заявили, що “жалюгідний зануда з Кремля” знову бреше.

Про це заявив уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

“Жалюгідний зануда з Кремля вкотре повторює брехню про Польщу, а також намагається фальсифікувати правду про війну проти України”, – написав Жарин.

За його словами, Путін “знов використовує історичний ревізіонізм для поширення хибних звинувачень проти Польщі”. Зокрема, серед озвучених диктатором фейків була згадка про плани Польщі нібито “напасти на Білорусь”.

Жарин підкреслив, що після “Пригожинського заколоту” імідж Путіна дуже ослаб і він тепер виглядає “не таким сильним і жорстким, як стверджувала його пропаганда”.

“Для багатьох росіян, особливо військових, Путін став боягузом”, – заявив Жарин.

Він також зазначив, що чим слабший стає образ Путіна, що більше він викликає недовіри у росіян, особливо у силовиків, а тому пропагандистські атаки за його участю будуть жорсткішими.

Польська влада розуміє, що “інформаційна війна, яку використовує Росія, небезпечна, і її не можна недооцінювати”, проте “дії кремлівської індустрії брехні часто також є способом приховати слабкості” Росії.

Жарин також наголосив, що у своєму виступі перед членами Ради безпеки Росії Путін повторив більшу частину заїждженої та відомої брехні про Польщу, але також використовував погрози й запропонував Польщі бути вдячною Росії.