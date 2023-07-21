“Подарунок від Сталіна”: Путін знову почав погрожувати Польщі

Російський диктатор Володимир Путін заявив, буцімто Польща та Литва планують окупацію України. При цьому західні території Польщі він назвав подарунком Йосипа Сталіна.

Про це він заявив на засіданні радбезу РФ.

“Західні території нинішньої Польщі – подарунок Сталіна полякам. Чи наші друзі у Варшаві забули про це? Ми нагадаємо”, – сказав Путін.

При цьому він заявив, буцімто поляки мріють загарбати західні області України.

“Що стосується польських лідерів, то, мабуть, вони розраховують під натовською парасолькою сформувати якусь коаліцію і прямо втрутитися у конфлікт в Україні, щоби потім “відірвати” собі шматок пожирніше, повернути собі, як вони вважають, свої історичні території – сьогоднішню західну Україну”, – видав пропагандистський наратив господар Кремля.

“Добре відомо, що вони мріють і про білоруські землі”, – додав він.