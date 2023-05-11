Політика

У Міноборони РФ відреагували на знищення Україною “Кинджала”

11 Травня 2023 18:00
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росія, ппо

Російська пропаганда заявила, що американський ЗРК Patriot не міг збити аеробалістичну ракету “Кинджал”.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на “високопоставлене джерело в Міноборони РФ”.

“Американський ЗРК Patriot не міг збити “Кинджал”, оскільки не здатний перехоплювати цілі на такій швидкості”, – йдеться у повідомлені.

Росіяни наполягають на тому, що швидкість польоту “Кинджала” перевищує граничні режими поставлених Києву ЗРК, а на кінцевій ділянці польоту розхвалена росіянами ракета нібито здійснює маневр і практично вертикально заходить на ціль.

За словами джерела російських пропагандистів, “все це виключає можливість перехоплення, тому вкидання про збиття цієї ракети – спроба видати бажане за дійсне”.


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