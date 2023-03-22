Політика

У Кремлі заявили, що Путін не обговорював із Сі Цзіньпінем мирний план Зеленського

22 Березня 2023 12:21
29
читать на русском →
росія, китай

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не обговорював під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем запропонований мирний план президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

За його словами Путін та Сі Цзіньпін не обговорювали формулу миру Володимира Зеленського для припинення війни РФ проти України, а під час переговорів лише обмінялися думками щодо положень китайського плану.

“Ні, український мирний план не обговорювався. Був обмін думками щодо положень, що містяться в китайському мирному плані, президент Путін сам про це говорив. План Зеленського – це вже, скоріше, питання, яке стосується двосторонніх відносин між Китаєм та Україною”, – сказав Пєсков.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
22 Березня 2023 13:00
54

Обстріл Запоріжжя: російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку
22 Березня 2023 13:16
51

Зеленський відвідав позиції українських військових на Бахмутському напрямку
22 Березня 2023 11:14
48

Атака росіян на Київщину: кількість жертв зросла до 4
22 Березня 2023 10:42
64

ЗСУ контратакують у районі Бахмута, наступ окупантів слабшає, – британська розвідка
22 Березня 2023 10:22
49

Перші 122-мм артилерійські снаряди українського виробництва поставили ЗСУ — «Укроборонпром»
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки