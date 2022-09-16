Політика

У Генштабі відповіли на чутки про конфлікт між керівництвом

16 Вересня 2022 17:09
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Генштаб ЗСУ заперечив будь-який розкол між керівництвом країни. Військові назвали такі повідомлення провокаціями.

Військові зазначили, що армія та керівництво робить все можливе для оборони України і не мають конфліктів.

“Ми керуємося принципом єдиноначальності і не допускаємо всередині військового колективу розколів. Будь-які політичні спекуляції довкола конкретних дій на тому чи іншому напрямку і відверто провокативне намагання втягнути у це вище військово-політичне керівництво держави неприпустимі”, – йдеться у повідомленні.

При цьому Генштаб звернувся до блогерів та інших користувачів соцмереж з закликом не поширювати фейки про нібито конфлікт, оскільки це призводить до суспільного непорозуміння.


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