Політика

Стало відомо, хто очолить Луганську та Сумську ОВА

11 Квітня 2023 19:33
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кадри, кабмін

Кабінет міністрів України підтримав кандидатури, надані президентом Володимиром Зеленським, на посади двох керівників обласних військових адміністрацій.

Підтримано проекти Указів президента України про призначення:

  • Артема Лисогора – головою Луганської обласної державної адміністрації;
  • Володимира Артюха – головою Сумської обласної державної адміністрації.

Артем Лисогор

Заступник начальника ГУНП в Житомирській області. З жовтня 2021 до червня 2022 заступник начальника ГУНП Житомирщини Артем Лисогор був відряджений на схід України для виконання обов’язків заступника командуючого Об’єднаних Сил щодо задіяння сил та засобів підрозділів Національної поліції.

Володимир Артюх

Генерал-лейтенант, радник начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Він 37 років присвятив Збройним силам України, де служив на командних та штабних посадах від командира взводу до заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.


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