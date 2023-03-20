Сі Цзіньпін збирається поговорити із Зеленським після поїздки до Путіна — Financial Times

Глава КНР Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки до Москви та переговорів із диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на власні джерела.

Видання пише, що після візиту до Москви, який відбудеться 20 березня, Сі збирається поговорити із Зеленським.

Це стане першим прямим контактом глав України та Китаю з початку великої війни РФ проти України. Про що саме Сі хоче говорити з українським президентом, не повідомляється.

Візит до Москви буде першим для глави КНР за останні чотири роки.