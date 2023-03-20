Політика

Сі Цзіньпінь прилетів до Москви

20 Березня 2023 11:44
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росія, китай

Лідер Китаю Сі Цзіньпінь сьогодні, 20 березня прилетів до Москви. Його літак вже приземлився в аеропорту “Внуково”.

Літак із главою Китаю сів у Москві об 11:08, а на піку за Сі Цзіньпіня на Flightradar стежили понад 100 тисяч користувачів.

Зустріч Путіна та Сі Цзіньпіня розпочнеться сьогодні орієнтовно о 16:30 (о 15:30 за київським часом)

В них запланована розмова віч-на-віч, яка “продовжиться за неформальним обідом”.

“Сьогодні буде неформальне, але дуже важливе спілкування. Глави держав порушуватимуть найактуальніші питання на свій розсуд. Завтра буде головний день держвізиту. Церемонія зустрічі, переговори у вузькому складі, розширеному складі, підписання документів, заява для ЗМІ, державний обід”, – розповів секретар Путіна Пєсков.


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