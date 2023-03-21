Політика

Сі Цзіньпін і Путін обговорювали “конструктивну роль” Китаю в “українському питанні”, – Xinhua

21 Березня 2023 07:14
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війна, путін, китай

Глава Китаю Сі Цзіньпін зустрівся у Кремлі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Xinhua.

Під час перемовин сторони обговорили питання, пов’язані з агресивною війною, яку РФ розв’язала проти України.

“Сі Цзіньпін підкреслив, що голоси за мир і розум в українському питанні наростають, більшість країн виступають за деескалацію напруженості, за мир і переговори та проти підливання олії у вогонь. Історія показує, що конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів”, – пишуть ЗМІ.

Зазначається також, що глава КНР нагадав про те, що Пекін опублікував “мирний план” щодо війни Росії проти України.

“Китай продовжуватиме відігравати конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання українського питання”, – додав Сі Цзіньпін.

Своєю чергою Путін заявив, що “РФ уважно вивчила “мирний план” КНР і відкрита до переговорів”.


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