Політика

Шмигаль зустрівся із главою Пентагону. Говорили про потреби України

12 Квітня 2023 19:05
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сша, кабмін

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся під час робочого візиту у США із міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном. Говорили, зокрема, про потреби України для контрнаступу

Про це Шмигаль повідомив у соцмережах.

Він розповів, що на зустрічі детально обговорили нагальні потреби України для успішного проведення чергової контрнаступальної операції зі звільнення українських земель, а також спільну роботу щодо нових спроможностей на майбутнє.

«Подякував Сполученим Штатам та особисто міністру за потужну військову підтримку, а також зусилля щодо створення Української контактної групи», — зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що для швидшої перемоги Україні потрібно більше зброї: ППО, важкої артилерії та техніки, мінометів і боєприпасів до них. Прем’єр закликав США підтримати надання ракет більшої дальності.


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