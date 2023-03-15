Політика

Сенаторы от обеих партий США требуют отправки F-16 в Украину

15 Березня 2023 09:40
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сша, літаки

Группа сенаторов США от обеих партий требует от Пентагона дополнительной информации о том, что потребуется для отправки самолетов F-16 в Украину.

Во вторник восемь сенаторов направили письмо министру обороны Ллойду Остину, содержание которого стало известно POLITICO.

Конфликт между Россией и Украиной «сейчас находится на критическом этапе», писали сенаторы, утверждая, что истребители F-16 могут дать Киеву преимущество, поскольку полномасштабное вторжение Москвы идет уже второй год.

«После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, осуществляющими поддержку Украины, на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США необходимо внимательно отнестись к предоставлению Украине самолетов F-16», — написали сенаторы. «Это будет значительная помощь, которая может изменить правила игры на поле боя».

Письмо было организовано сенатором Марком Келли (штат Аризона).

Сенаторы попросили Остина до конца недели предоставить им оценку различных факторов, необходимых для успешной передачи F-16 Украине.

Группа также приветствовала сообщения о том, что два украинских пилота прибыли в США для оценки боевых навыков на базе ВВС Национальной гвардии Моррис в Тусоне.


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