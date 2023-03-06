Політика

Розвідка Британії: РФ перекидає на фронт застарілі Т-62 і БТР-50

6 Березня 2023 09:09
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війна

Російські військові продовжують реагувати на втрати тяжкої бронетехніки, розгортаючи основні бойові танки Т-62 шістдесятирічної давності.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Як зазначається у зведенні, існує реальна можливість того, що навіть підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії, головного танкового з’єднання Росії, будуть переоснащені Т-62, щоб компенсувати колишні втрати. Раніше армія мала отримати з 2021 року Т-14 “Армата” наступного покоління.

За даними британської розвідки, останніми днями російські бронетранспортери БТР-50, вперше прийняті на озброєння у 1954 році, також вперше були ідентифіковані в Україні.

З літа 2022 року приблизно 800 танків Т-62 було знято зі зберігання, і деякі з них отримали модернізовані прицільні системи, які, швидше за все, підвищать їхню ефективність у нічний час.

“Проте, обидва ці старовинні типи транспортних засобів матимуть безліч вразливих місць на сучасному полі бою, у тому числі й відсутність сучасної реактивної броні”, – наголошується в повідомленні.


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