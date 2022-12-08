Росіяни готуються до нових боїв, а не до переговорів, – Кулеба

Попри неодноразові заяви Москви про те, що вона прагне до мирних переговорів, поведінка Росії свідчить про те, що вона насправді не зацікавлена в мирі.

Про це в інтерв’ю Wall Street Journal заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

“Вони готуються до нових боїв і до нових наступальних операцій, а не до переговорів. Тому ніщо не говорить на користь того, що Росія готова до розмови”, – сказав міністр.

Кулеба зазначив. що після визволення Херсона Росія перекинула війська з того напрямку на схід Донбасу та намагається захопити місто Бахмут.