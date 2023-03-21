Політика

Росіяни активізує зусилля, щоб досягти успіхів перед втратою ініціативи на полі бою, – ISW

21 Березня 2023 06:51
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війна

Росіяни збільшили темп операцій та активізувалися, аби досягти незначних успіхів перед тим, як вони цілковито втратять ініціативу на полі бою.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті Інституту йдеться про те, що російські війська досягли незначних успіхів у Бахмуті та його околицях на тлі повідомлень про збільшення темпів російських операцій навколо Авдіївки.

Станом на 20 березня російські війська, ймовірно, здобули додаткові позиції на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході від Бахмута між Богданівкою та Хромовим.

ISW повідомляв, що збільшення темпів російських операцій у районі Авдіївки призвело до значних втрат і, ймовірно, є помилковою спробою відвернути українські сили від інших ділянок фронту.

Водночас аналітики не помітили, щоб російські війська зосереджували значну бойову силу на околицях Донецька, і малоймовірно, що окупанти зможуть витримати цей тимчасово збільшений темп.

За оцінками ISW, загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські війська можуть активізувати зусилля, щоб досягти навіть незначних успіхів, перш ніж втратять ініціативу на фронті в Україні.

“Залишається ймовірним, що російський наступ може змусити Україну відступити з Бахмута та/або Авдіївки, хоча наразі це не видається ймовірним”, – повідомляють експерти.


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