Політика

Росія все активніше намагається обійти санкції через Казахстан, – Reuters

17 Березня 2023 17:34
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росія, санкції

Російські компанії останніми тижнями завалюють своїх казахських партнерів проханнями допомогти їм обійти західні санкції та імпортувати вкрай необхідні товари.

Про це пише Reuters.

Видання нагадує, що після запровадження країнами Заходу масштабних санкцій щодо економіки Росії Москва шукає шляхи обходу заборон.

Торговці створили складну мережу ланцюжків постачання через треті країни, щоб уникнути обмеження. Багато товарів ввозяться через Туреччину та колишні радянські республіки.

Джерела Reuuters повідомляють, що останнім часом зросло число запитів від Росії щодо допомоги у доставці всього, від підшипників і деталей літаків до рідкісноземельних металів через кордон із Казахстаном.

Два джерела прямо пов’язали підвищений інтерес Росії із повідомленнями про плани Туреччини щодо боротьби з транзитом підсанкційних товарів.

“Це означає, що бум тільки починається”, – сказав один бізнесмен, який займається зовнішньою торгівлею

Інший казахстанський підприємець сказав, що йому запропонували 1 млн доларів за допомогу у перевезенні вантажівки з рідкісноземельними металами з Австралії.

“Від телефонів та підшипників до деталей літаків та рідкісноземельних металів”, – сказав підприємець, навівши приклади запитів, всі з яких, за його словами, він відхилив.

За словами джерел, у росіян дуже довгий список покупок, який включає промислове обладнання, залізничні підшипники, передову електроніку, радіообладнання, турбіни, деталі літаків, сировину і матеріали для банківських карток.

За словами джерел, деякі російські фірми прагнули встановити довгострокові партнерські відносини для обходу санкцій.

За російським законодавством, дотримання західних санкцій є правопорушенням, а порушення санкцій стало прибутковою галуззю для деяких підприємців.

Туреччина, член НАТО, заявила минулого місяця, що не експортує товари, які можуть бути використані у військових діях Росії після того, як США попередили про експорт хімікатів, мікрочіпів та інших товарів. Анкара також заявила, що не допустить порушення західних санкцій у Туреччині або через неї і робить кроки для запобігання цьому.

Росія залишається найбільшим торговим партнером Казахстану. Експорт Казахстану до Росії минулого року зріс на чверть до 8,8 млрд доларів.

За словами джерел, іноді навіть закон не порушується. Часто складні елементи включають санкціоновані компоненти, але власними силами прямо не заборонені. Вони додали, що зростання торгівлі настільки різке, що казахстанська митниця перевантажена.

Проте такий бізнес пов’язаний із додатковими витратами. За словами бізнесмена, казахстанські бізнесмени, які перепродують товари в Росію, зазвичай мають право на відшкодування ПДВ у розмірі 12%, але ті, хто переміщає “підозрілі товари”, не подають його, щоб не ризикувати весь ланцюжок поставок.


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