Політика

Росія не виконала свої зобов’язання у Сирії, – Ердоган

21 Листопада 2022 18:04
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Ердоган

Президен Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росію у невиконанні домовленостей у Сирії.

Про це Ердоган заявив у понеділок журналістам, повідомляє Anadolu.

Турецький президент нагадав про домовленості 2019 року, укладені в Сочі, згідно з якими російська сторона взяла на себе відповідальність щодо зачистки окремих районів Сирії від, за словами Ердогана, терористів.

“На жаль, незважаючи на неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов’язання не виконані. Чи не виконують, не можуть виконати. У відповідь ми заявляємо, що у разі невиконання домовленостей самі зробимо необхідні кроки проти терористів”, – сказав Ердоган.

“Саме із цим пов’язані удари, завдані напередодні по 12 об’єктах терористів у сирійському Кобані. Це частина операцій, які буде продовжено”, – додав турецький президент.


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