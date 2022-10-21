Політика

Російський пропагандист Коц випадково розкрив, що в Бєлгородській області ЗСУ б’ють по військовій техніці РФ, – Бутусов

21 Жовтня 2022 10:54
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війна

Пропагандист Олександр Коц, показуючи руйнування в Бєлгородській області, “засвітив” російську військову техніку, яку тримають поруч із дитячим садочком.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

“Пропагандист МО РФ Олександр Коц опублікував фоторепортаж із Білгородської області, мета якого показати, що нібито ЗС України ведуть вогонь по цивільній інфраструктурі, що нібито страждають мирні люди. Але з випадкового недогляду вставив одне фото, де чітко видно, куди саме б’ють ЗСУ у Бєлгородській області. Виявляється, десь недалеко від дитячого садка знаходиться ціла група російської бойової техніки, що згоріла”, – пише Бутусов.

На фото видно бронеавтомобіль “Тигр”, танк із відірваною вибухом вежею, БТР, МТЛБ.

“Коц намагався викрити українські обстріли – а по суті сумлінно підтвердив, що ціллю української армії є суто військові об’єкти, які становлять загрозу для України і застосовуються для обстрілів та агресії. Також очевидно, що росіяни розміщують військову техніку впритул до цивільних об’єктів, таких як дитячий садок, і саме внаслідок такої близької розстановки та детонації ураженої російської техніки ці будівлі зазнають пошкоджень”, – додав Бутусов.


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