Російські ракети – це меседж Африці, – Кулеба

Ракетний удар по Києву має надіслати чіткий сигнал країнам Африки, делегація якої сьогодні відвідує столицю. Росія не хоче не миру, а лише більше війни.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

“Путін “зміцнює довіру”, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети – це меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру”, – написав Кулеба.

Putin “builds confidence” by launching the largest missile attack on Kyiv in weeks, exactly amid the visit of African leaders to our capital. Russian missiles are a message to Africa: Russia wants more war, not peace.