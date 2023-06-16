Політика

Російські ракети – це меседж Африці, – Кулеба

16 Червня 2023 12:30
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Ракетний удар по Києву має надіслати чіткий сигнал країнам Африки, делегація якої сьогодні відвідує столицю. Росія не хоче не миру, а лише більше війни.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в Twitter.

“Путін “зміцнює довіру”, завдавши найбільшого ракетного удару по Києву за останні тижні, саме під час візиту африканських лідерів до нашої столиці. Російські ракети – це меседж Африці: Росія хоче більше війни, а не миру”, – написав Кулеба.


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