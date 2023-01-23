Політика

Рішення щодо танків для України буде ухвалено найближчим часом — Міноборони Німеччини

23 Січня 2023 14:02
18
зброя, німеччина

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом влада ухвалить швидке рішення щодо постачання танків Leopard 2 Україні.

Про це він сказав громадському мовнику ARD Sunday, повідомляє CNN.

“Усі розуміють потребу, в якій він [президент України Володимир Зеленський] перебуває, і всі розуміють необхідність, і тому найближчим часом буде ухвалено рішення, яким би воно не було”, — заявив Пісторіус.

За словами міністра, він розуміє, що Україні необхідні танки.

“Що потрібні танки, що потрібен наступальний рух щодо Донбасу, щодо Луганська, це абсолютно зрозуміло, але як це буде оснащено, треба буде побачити, але є й інші держави, які можуть зробити свій внесок”, – сказав Пісторіус.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Січня 2023 11:50
64

У розвідці прогнозують активні бої за схід України протягом найближчих двох місяців
23 Січня 2023 15:08
1

СБУ та ГУР скоординували нові спецоперації проти агресора
23 Січня 2023 14:35
52

Втрати українців становлять понад 100 тис. військових – норвезький генерал
23 Січня 2023 09:54
57

Естонія передає Україні усі свої 155-мм гаубиці, – посол
23 Січня 2023 09:32
27

Дев’ятий “Рамштайн” відбудеться у лютому, – Резніков
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
усі думки