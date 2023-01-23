Рішення щодо танків для України буде ухвалено найближчим часом — Міноборони Німеччини

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчим часом влада ухвалить швидке рішення щодо постачання танків Leopard 2 Україні.

Про це він сказав громадському мовнику ARD Sunday, повідомляє CNN.

“Усі розуміють потребу, в якій він [президент України Володимир Зеленський] перебуває, і всі розуміють необхідність, і тому найближчим часом буде ухвалено рішення, яким би воно не було”, — заявив Пісторіус.

За словами міністра, він розуміє, що Україні необхідні танки.

“Що потрібні танки, що потрібен наступальний рух щодо Донбасу, щодо Луганська, це абсолютно зрозуміло, але як це буде оснащено, треба буде побачити, але є й інші держави, які можуть зробити свій внесок”, – сказав Пісторіус.