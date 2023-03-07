Політика

РФ хоче захопити Бахмут, щоб показати хоч якісь здобутки на полі бою – Держдеп

7 Березня 2023 07:24
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війна, сша

Місто Бахмут не є стратегічно важливим для Росії, однак спроби захопити його – це єдина можливість продемонструвати хоч якісь результати на полі бою.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За словами Прайса, Бахмут, де зараз точаться найзапекліші бої, не має для росіян великого стратегічного значення в плані оперативної обстановки.

Російські сили прагнуть захопити місто, бо не мають інших варіантів, щоб досягти хоч якихось здобутків на полі бою, наголосив він.

Речник Держдепу також заявив, що війна проти України закінчиться для РФ стратегічною поразкою.

“З перших годин вторгнення РФ в Україну було чітко зрозуміло, що коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії”, – сказав Прайс.


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