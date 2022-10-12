Політика

Reuters: НАТО готується до “фізичної відповіді” на ядерний удар РФ

12 Жовтня 2022 19:49
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війна, нато

Ядерний удар Росії змінить хід повномасштабної війни проти України та, найбільш імовірно, викличе “фізичну відповідь” союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного Альянсу.

Як передає Reuters, таке в середу заявив на умовах анонімності високопосадовець НАТО.

За його словами, будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї “безпрецедентні наслідки” й, “найбільш імовірно, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО”.

Представник Альянсу додав, що Росія своїми ядерними погрозами намагається насамперед попередити прямий вступ НАТО та інших держав у війну в Україні.

Імовірно, це перша заява Альянсу, де підтверджується можливість збройного втручання Заходу в разі використання Росією ядерної зброї.


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