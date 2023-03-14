Раді пропонують визначити політичний режим Росії як “рашизм”

До Верховної Ради поданий проект постанови про визнання політичного режиму, що діє в Російській Федерації, як “рашизму” та осудити його ідеологічні засади та суспільні практики як тоталітарні.

У пояснювальній записці до проєкту постанови зазначається, що агресивні дії Росії проти України, що тривають нині, відкрили світовій громадськості справжню сутність політичного режиму Путіна як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка втілює ідеї фашизму та націонал-соціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму).

Заява сприятиме визначенню форм агресії та залучить до засудження державами світу політики Російської Федерації, що призводить до вчинення воєнних злочинів та геноциду українського народу. Метою заяви є спонукання міжнародного співтовариства до засудження діяльності поточного політичного режиму в Російській Федерації.