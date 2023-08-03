Політика

Рада ЄС запровадила нові санкції проти Білорусі

3 Серпня 2023 15:28
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санкції, білорусь

Рада ЄС сьогодні запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв’язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Зокрема, нові заходи забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі та допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь.

Ці заходи поширюють заборону експорту до Білорусі низки особливо чутливих товарів та технологій, які сприяють військово-технічному прогресу Білорусі.

Рада ЄС також запроваджує додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів та технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі. Зміни також наводять санкції щодо Білорусі у відповідність до режиму санкцій щодо Росії.

“Ці обмежувальні заходи вводяться в прискореному порядку через терміновість, пов’язану з боротьбою з обходом певних товарів і технологій з високим ступенем конфіденційності”, – йдеться у повідомленні.


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