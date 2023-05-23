Пєсков заявив, що події в Бєлгородській області “викликають глибоке занепокоєння”

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що події у Бєлгородській області «викликають глибоке занепокоєння» і вимагають «великих зусиль».

Його цитують російські ЗМІ.

«Безумовно, те, що вчора сталося, викликає глибоке занепокоєння. Це вкотре підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля продовжуються, продовжується і спеціальна військова операція, щоб у майбутньому не допускати подібних проникнень», – заявив Пєсков на брифінгу.

Однак у кремлі не настільки стурбовані, щоб Володимир Путін проводив спеціальне засідання радбезу РФ – наприкінці тижня буде лише регулярна нарада.

Пєсков також не сказав, скільки людей проникло на територію Бєлгородської області та скільки ще залишається. Йому було важко відповісти, чому контртерористична операція триває так довго, і він відмовився коментувати те, що на будівництво захисних споруд у регіоні було витрачено 10 млрд рублів.

«Це українські бойовики з України. В Україні живе дуже багато етнічних росіян, але все одно вони є українськими бойовиками», – лише додав прессекретар російського президента.