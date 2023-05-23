Політика

Пєсков заявив, що події в Бєлгородській області “викликають глибоке занепокоєння”

23 Травня 2023 13:07
37
читать на русском →
росія

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що події у Бєлгородській області «викликають глибоке занепокоєння» і вимагають «великих зусиль».

Його цитують російські ЗМІ.

«Безумовно, те, що вчора сталося, викликає глибоке занепокоєння. Це вкотре підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля продовжуються, продовжується і спеціальна військова операція, щоб у майбутньому не допускати подібних проникнень», – заявив Пєсков на брифінгу.

Однак у кремлі не настільки стурбовані, щоб Володимир Путін проводив спеціальне засідання радбезу РФ – наприкінці тижня буде лише регулярна нарада.

Пєсков також не сказав, скільки людей проникло на територію Бєлгородської області та скільки ще залишається. Йому було важко відповісти, чому контртерористична операція триває так довго, і він відмовився коментувати те, що на будівництво захисних споруд у регіоні було витрачено 10 млрд рублів.

«Це українські бойовики з України. В Україні живе дуже багато етнічних росіян, але все одно вони є українськими бойовиками», – лише додав прессекретар російського президента.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Травня 2023 13:22
32

Зеленський оголосив про створення корпусу морської піхоти
23 Травня 2023 13:47
27

Укрзалізниця запускає “жіноче купе”
23 Травня 2023 13:07
37

Пєсков заявив, що події в Бєлгородській області “викликають глибоке занепокоєння”
23 Травня 2023 12:40
27

ЗМІ: У Польщі підтвердили навчання українських пілотів на F-16
23 Травня 2023 12:10
33

NYT: США ще у квітні вирішили схвалити постачання F-16 Україні
Останні новини
усі новини

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
усі думки