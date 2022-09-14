Політика

Путін не змінив своєї позиції щодо війни в Україні, – Шольц

14 Вересня 2022 21:30
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Канцлер Олаф Шольц у середу заявив, що, на його думку, російський президент Владімір Путін не змінив своєї позиції щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це він заявив на пресконференції з грузинським колегою Іраклі Гарібашвілі, повідомляє Bild.

“На жаль, я не можу сказати, що там (у Путіна) виросло усвідомлення того, що починати цю війну було помилкою”, – сказав Шольц, коментуючи нещодавню телефонну розмову з президентом Росії.

Водночас канцлер Німеччини досі вважає, що з Путіним потрібно розмовляти, щоб пояснювати йому свій погляд на речі.

“Бо я твердо переконаний, що Росія має піти, має вивести свої війська, щоб у регіоні був шанс на мир. І щодня я розумію, що це єдина перспектива”, – сказав Шольц.


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