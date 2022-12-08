Політика

Путін назвав удари по енергетичних об’єктах України “помстою за Кримський міст”

8 Грудня 2022 15:46
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війна, путін

Президент росії володимир путін заявив, що його війська завдають ударів по енергетичних об’єктах України в якості «помсти за Кримський міст».

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Зараз багато галасу щодо наших ударів по енергетичній інфраструктурі сусідньої країни. Так, ми це робимо. Але хто ж почав? Хто вдарив по Кримському мосту, хто підірвав лінії електропередачі з атомної електростанції Курська, хто не подає воду до Донецька? Неподача води до мільйонного міста — це акт геноциду. Ніхто ніде словом про це не сказав. Взагалі, тиша повна. Варто нам тільки поворухнутися щось зробити у відповідь — шум, гам, тріск на весь Всесвіт. Це не заважатиме нам виконувати бойові завдання», – заявив путін.


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