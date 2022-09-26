Путін дав російське громадянство Едварду Сноудену

Президент Росії Володимир Путін надав російське громадянство колишньому співробітнику Агентства національної безпеки (АНБ) США Едварду Сноудену. Указ опубліковано на порталі нормативних актів.

У листопаді 2020 року Сноуден повідомив у твіттері, що подав заяву на отримання громадянства Російської Федерації.

“Після багатьох років розлуки з нашими батьками ми з дружиною не бажаємо розлучатися з нашим сином. Ось чому в епоху пандемій та закритих кордонів ми подаємо заяву на отримання подвійного, російсько-американського громадянства”, – писав він.

Колишній співробітник Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та Агентства національної безпеки (АНБ) США відомий тим, що на початку червня 2013 року передав газетам The Guardian та The Washington Post секретну інформацію АНБ. Вона стосувалася тотального стеження американських спецслужб за комунікаціями між громадянами багатьох держав по всьому світу за допомогою існуючих інформаційних мереж та мереж зв’язку.

Зокрема, з’ясувалося, що АНБ прослуховувала телефонні розмови 35 високопосадовців різних держав, зокрема канцлера Німеччини Ангели Меркель. За даними закритої доповіді Пентагону, Сноуден викрав 1,7 млн. секретних файлів.

У 2013 році Сноудену заочно було пред’явлено звинувачення у шпигунстві та викраденні державної власності. Незабаром він утік із США спочатку до Гонконгу, потім до Росії, де пробув більше місяця у транзитній зоні аеропорту Шереметьєво. Першого серпня 2013 року Сноуден отримав тимчасовий притулок в РФ, а через рік – тимчасовий дозвіл на проживання. Наприкінці жовтня стало відомо, що Сноуден отримав безстроковий дозвіл на проживання в Росії .