Пригожин міг повернутись у РФ для погодження додаткових деталей угоди з Кремлем, – ISW

Після спроби держперевороту в РФ вагнерівців продовжуються обговорення деталей домовленостей, укладених між засновником цієї ПВК Євгеном Пригожиним та Кремлем за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що повідомлення про угоду, укладену за посередництва Лукашенка і спрямовану на припинення збройного повстання найманців Пригожина, дозволяють припустити, що залучені сторони, можливо, досі обговорюють деталі угоди.

Згідно з даними відстеження рейсів від 27 червня, що представила незалежна білоруська моніторингова група The Hajun Project, літак “кухаря Путіна” вилетів з аеродрому Мачулищі в Білорусі у напрямку РФ вилетів до Москви, а потім одразу ж – до Санкт-Петербурга.

Військовий злочинець, колишній російський офіцер і блогер Ігор Гіркін стверджував, що Пригожин повернувся до РФ для переговорів з неназваними російськими офіційними особами та радою командирів ПВК Вагнера.

При цьому в ISW не можуть незалежно підтвердити, чи дійсно Пригожин повернувся до Росії, а також подробиці передбачуваного візиту. Однак у звіті йдеться, що Пригожин міг ненадовго повернутися, щоб опрацювати додаткові деталі угоди, укладеної Лукашенком.

Російські джерела продовжували спекулювати на специфіці цієї угоди. Так, російський воєнкор, пов’язаний з вагнерами, опублікував інтерв’ю з білоруським найманцем цієї ПВК, у якому бойовик заявив, що компанія відкрила “новий бойовий напрямок” у Білорусі, і що деякі найманці будуть “працювати в Росії “, а деякі “працюють у Білорусі”.

Російське опозиційне видання “Медуза” з посиланням на джерело в Міноборони РФ заявило, що лише 1000 найманців ПВК Вагнера вирушили до Білорусі разом із Пригожиним.

За даними білоруського опозиційного каналу “Бєламова”, на супутникових знімках від 27 червня видно будівництво нового військового об’єкта в Осиповичському районі РБ, який не було видно 13 червня. Це дозволяє припустити, що це може бути будівництво тренувального табору вагнерівців.

При цьому не ясно, чи з’явилося будівництво військового об’єкта до оголошення про угоду Пригожина та Лукашенка 24 червня, і експерти ISW не можуть незалежно підтвердити, чи має цей об’єкт якесь відношення до вагнерівців.

“Однак широко поширені спекуляції навколо позиції Вагнера у Білорусі припускають, що деякі аспекти угоди все ще перебувають у стадії опрацювання”, – йдеться у звіті.