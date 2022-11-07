Політика

Пригожин має конфлікт з Шойгу і хоче його покарати, – Спротив

7 Листопада 2022 16:22
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росія

Особистий “повар Путіна” і засновник “ПВК Вагнера” Євген Пригожин посилює свої позиції в РФ та хоче покарати міністра оборони Росії Сергія Шойгу через поразки окупантів на полі бою в Україні.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Відповідно до наявної інформації, у середовищі вищого військового керівництва РФ наростають суперечності.

Пригожин звинувачує у провалах Шойгу та Герасимова, а ті своєю чергою кивають на Путіна. Паралельно Кадиров та його польові командири формують на тимчасово окупованих територіях свою бізнес-мережу та отримують все більше влади.

За нашою інформацією, відбулась неофіційна зустріч Пригожина та глави адміністрації президента РФ Антона Вайно, на якій обговорювалися невдачі росіян в Україні.

Пригожин і далі наполягає на тому, що Шойгу має понести відповідальність. Та під час розмови учасники також озвучували думки про негативний вплив Путіна на перебіг війни, адже президент РФ в особистому порядку може змінити плани військових та втручатися в тактичний рівень планування”, – йдеться у повідомлені.

Спротив відзначає, що Росія стрімко втрачає особовий склад регулярних військ, але “кадировці” набувають все більшу вагу.

Також стрімко розростається чисельність “ПВК Вагнера”, бандформування Пригожина яке значною мірою укомплектоване із засуджених.

Якщо кілька років тому “ПВК Вагнера” виступала виключно як приватна компанія з надання послуг, то наразі Пригожин створює повноцінну армію, якою сам і керує.

Водночас, на тимчасово окупованих територіях півдня України більшу частину заведених військ складають мобілізовані.

Центр спротиву вважає, що деградація політичних еліт РФ призводить до повернення феодальних традицій в державному управлінні РФ.

Так, окремі політичні гравці в РФ посилюють свої власні позиції.


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