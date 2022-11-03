Президентка та міністр оборони Греції прибули до України на зустріч з Зеленським

У четвер, 3 листопада, президентка Греції Катерина Сакелларопулу та міністр оборони Нікос Панайотопулос прибули до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Очікується приватна зустріч між главами держав, а також перемовини між міністром оборони Греції Нікосом Панайотопулосом та міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Є інформація, що Греція планує оголосити про передачу Україні бронетехніки та боєприпасів до 155 мм артилерії.

Повідомляється, що візит президента Греції спочатку був запланований на середину жовтня, однак через невідомі перешкоди його перенесли.