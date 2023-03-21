Прем’єр Японії Фуміо Кісіда приїхав до Зеленського та відвідав Бучу

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відвідав місце масового поховання жертв російських вбивств у місті Буча.

Як повідомляє Reuters, Фуміо Кісіда прибув до Києва у вівторок для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Це був рідкісний неоголошений візит японського лідера, що демонструє рішучу підтримку України у війні проти росії.

Кісіда був єдиним лідером країн “Великої сімки”, який не відвідував Україну з початку російського вторгнення у лютому минулого року.

У Бучі прем’єр Японії поклав вінок біля церкви, потім вшанував хвилиною мовчання загиблих та вклонився.

“Світ був вражений, побачивши, що рік тому в Бучі було вбито ні в чому не винних мирних жителів. Я дійсно відчуваю сильну злість з приводу звірства, відвідавши це місце тут”, — сказав Кісіда.

Прем’єр-міністр висловив співчуття всім жертвам та пораненим від імені громадян Японії та запевнив, що його країна й надалі докладатиме величезних зусиль для відновлення миру в Україні.