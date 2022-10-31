Прем’єр Чехії Фіала прибув із візитом до України

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала прибув із візитом до України.

“Ми в Києві, який сьогодні вранці також зазнав російських ракетних обстрілів. Ми маємо низку переговорів із українськими друзями. Я вірю, що вони дадуть конкретні результати. Українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має продовжуватися”, – написав Фіала у твіттері.

Раніше повідомлялося, що частина уряду Чехії відвідає Київ 31 жовтня, планувалося засідання урядів України та Чехії.

Jsme v Kyjevě, který i dnes ráno čelil ruským raketovým útokům.



Čeká nás řada jednání s ukrajinskými přáteli. Věřím, že přinesou konkrétní výsledky.



Ukrajinci bojují nejen za svoji zemi, ale za celou Evropu. Naše podpora musí vytrvat. pic.twitter.com/drCtOIE693 — Petr Fiala (@P_Fiala) October 31, 2022