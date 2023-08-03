Політика

Польща перекинула бойові вертольоти до кордону з Білоруссю

3 Серпня 2023 17:27
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білорусь, польща

Польща перемістила до кордону у Підляському воєводстві ударні гелікоптери після провокації з перетином кордону білоруськими гвинтокрилами, що офіційний Мінськ не визнає.

Про це повідомляє TVP.

На брифінгу міністра оборони Маріуша Блащака та генерала Марека Соколовського оголосили, що Польща перемістила у Підляське воєводство до кордону з Білоруссю бойові гелікоптери з 1-ї авіаційної бригади сухопутних сил та 25-ї бригади повітряної кавалерії

Генерал Соколовський заявив, що вони чергуватимуть у режимі повної готовності з базуванням у двох місцях.

“Ці гелікоптери – озброєні і готові до бою”, – заявив він, додавши, що в екіпажах є пілоти з досвідом місій в Іраку та Афганістані. “Вони дуже досвідчені. Якщо буде відбуватися щось тривожне, вони без вагань застосують зброю”, – заявив генерал.


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