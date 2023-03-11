Польща будує найбільшу сухопутну армію в Європі – The Telegraph

Польща розпочинає найбільшу за останні пів століття кампанію з переозброєння у відповідь на загрозу з боку Росії, яка постійно зростає.

Про це повідомляє The Telegraph.

У середині грудня 11-ий артилерійський полк Польщі отримав 24 самохідні гаубиці K9 південнокорейського виробництва, які можуть вражати цілі на відстані до 34 миль.

“Як артилерійський офіцер, я в захваті від нового обладнання. Ми можемо краще маневрувати, ми можемо стріляти із будь-якого місця. Нема місця, звідки ми не можемо стріляти. У нас було багато старої артилерії, але тепер ми маємо дуже нову зброю”, – заявив капітана Марек Адам’як.

24 гармати, які зараз перебувають під опікою 11-го полку – це лише вершина масштабної програми витрат Польщі на оборону. Цього року Польща витратить на оборону 4% ВВП, що вдвічі більше, ніж потрібно країнам-членам НАТО.

“Злочинний напад, скоєний РФ, націлений на Україну та непередбачуваний характер російського диктатора Володимира Путіна означають, що нам необхідно ще більше прискорити модернізацію обладнання. Для Польщі дуже важливо якнайшвидше підвищити рівень безпеки. Ми можемо це зробити, тільки створивши сильну армію. Досить сильний, щоб утримати будь-якого потенційного агресора від рішення атакувати”, – сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Польща вирішила замовити таку бойову техніку:

1000 основних бойових танків K2 з Південної Кореї;

250 нових танків M1A2 Abrams зі США;

18 пускових установок HIMARS з 9000 ракет;

288 систем MRL K239 Chunmoo з Південної Кореї;

Понад 1000 бойових машин піхоти Borsuk польського виробництва;

96 гелікоптерами AH-64E Apache;

48 бойовими літаками FA-50.

Міжпартійна підтримка військових витрат також, схоже, продовжиться, попри глибокі політичні розбіжності у Польщі. Усвідомлюючи загрозу від Росії, опозиційні партії здебільшого погодилися з тим, що Варшава має витрачати кошти, принаймні поки що, хоча б для того, щоб уникнути долі України.