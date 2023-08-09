Південна Корея підключається до реалізації формули миру від України

Південна Корея візьме участь у роботі групи з реалізації мирного плану за формулою миру президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

Представник президента Південної Кореї заявив, що рішення про участь Південної Кореї у реалізації формули миру було ухвалено в ході багатосторонніх переговорів у Саудівській Аравії 5-6 серпня. На зустрічі в Джідді обговорювалося, зокрема, створення робочої групи для реалізації мирного плану України.

“Відповідно до одного з ключових пунктів запропонованої нами української ініціативи миру та солідарності, ми візьмемо участь у робочій групі “формула миру”, – сказав чиновник.

Про “українську ініціативу” було оголошено під час липневого візиту президента країни Юн Сук Йоля до України. Південна Корея зобов’язалася надати пакет допомоги у сфері безпеки, гуманітарної допомоги та брати участь у повоєнному відновленні.

Південна Корея сподівається, що участь у робочій групі допоможе її компаніям взяти участь у великомасштабних проєктах із повоєнного відновлення України, зазначає агентство.